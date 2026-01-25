В Мозамбике, где бушуют масштабные наводнения, ситуация приобрела крайне опасный и неожиданный оборот. Разлившаяся река Лимпопо вынесла крокодилов прямо в жилые кварталы густонаселенных городов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В нескольких населенных пунктах, в частности в столице провинции Газа Шаи-Шаи и в Моамбе провинции Мапуту, местные жители и власти зафиксировали присутствие крокодилов в ранее густонаселенных городских зонах. Бурные воды реки, подпитанные ливневыми дождями и сбросами воды из верховых плотин, прорвали естественные барьеры и хлынули в жилые районы, увлекая за собой рептилий.

По данным местных чиновников, в этих условиях от крокодилов погибли как минимум три человека, включая мужчину, которого утащил под воду хищник в Моамбе. Зафиксированы и другие нападения, приведшие к ранениям. Власти призывают население избегать стоячей воды и держаться подальше от затопленных территорий до нормализации обстановки.

Наводнения стали следствием экстремальных погодных явлений, охвативших Южную Африку. Проливные дожди обрушились на Мозамбик, ЮАР и Зимбабве. Общее число жертв в регионе превысило 100 человек, в Мозамбике предварительно подтверждено не менее 13 погибших.

Ученые и эксперты по климату связывают такие экстремальные осадки и масштабные паводки с изменением климата, делая их более частыми в регионе. Нынешние наводнения сравнивают с катастрофой 2000 года, унесшей сотни жизней. Несмотря на улучшенные системы оповещения и подготовки, объем разрушений остается огромным.