В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля

Временные ограничения на продажу картофеля – не более 5 кг в одни руки – были введены администрациями двух торговых сетей

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По информации управления по инвестициям и развитию предпринимательства города, продукция в достаточном объеме представлена на полках торговых сетей и рынков города, а её запасы своевременно пополняются, передает Kazpravda.kz

«Временные ограничения на продажу картофеля – не более 5 кг в одни руки – были введены администрациями сетей Small и Spar 22 января. Данная мера была предпринята ими самостоятельно в целях предотвращения оптового выкупа перекупщиками продукции для дальнейшей перепродажи. К примеру, во всех торговых сетях Small и Spar картофель реализовывается по 280 тенге за килограмм», – говорится в сообщении.

На сегодня ограничения по реализации картофеля нет. В Астане приняты все необходимые меры для обеспечения стабильных цен на картофель, заверили в управлении. В рамках оборотного механизма еженедельно проводится интервенция картофеля объемом более 200 тонн в неделю.

23 января торговые сети в Астане временно ограничили продажу картофеля в одни руки.

Напомним, что на днях в Казахстане взлетела цена на картофель, в столице она достигала 433 тенге. В акимате Астаны заявили, что этого продукта в городе достаточно. Одной из причин удорожания картофеля чиновники назвали возросший спрос извне, со стороны соседних стран. Казахстан ограничил вывоз картофеля в третьи страны на полгода.

По данным Комитета торговли МТИ на 22 января, средняя цена на картофель по Казахстану составляет 322 тенге. По данным ведомства, по итогам встреч Минторговли и Минсельхоза с крупными торговыми сетями, в частности, Small и Magnum, на сегодняшний день средняя цена на картофель в Астане в торговых сетях Small снизилась до 280 тенге, а в сети Magnum - 185 тенге.

23 января в Минторговли заявили, что крупные торговые сети готовы напрямую закупить картофель у фермеров в объеме 1,5 тысячи тонн.