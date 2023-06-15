Является ли погибший тракторист жертвой пожара в Абайской области, спросили первого вице-министра по ЧС

Происшествия, Чрезвычайные ситуации
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Министерство по чрезвычайным ситуациям РК считает тракториста Сергея Архипова погибшим при тушении пожара в Абайской области. Такой ответ на вопросы журналистов дал первый вице-министр Ибрагим Кульшимбаев, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: instagram.com/oo_osa_semey_vko

Напомним, житель села Долонь Бескарагайского района Сергей Архипов 1987 года рождения пропал 10 июня. Он поехал на тракторе тушить крупный лесной пожар в резервате «Семей орманы» и не вернулся.

13 июня тело без вести пропавшего нашел кинологический расчет Департамента полиции Абайской области в 50 км от места тушения пожара в лесополосе. Установлено, мужчина умер от острой сердечной недостаточности – кардиомиопатии.

«Считается ли Архипов официально 15-м погибшим при тушении?» – спросили журналисты первого вице-министра по ЧС в кулуарах Сената.

«Да, конечно. Погибли 14 лесников, которые были в группе одновременно. После этого были поиски отдельно вышедшего на тракторе. Тело было найдено пятнадцатым», – ответил Ибрагим Кульшимбаев.

В свою очередь вице-премьер – министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова рассказала о помощи семье погибшего Сергея Архипова.

«Создана правительственная комиссия. Она будет определять, какую социальную поддержку будут оказывать со стороны фонда, который они сформировали. А в части фонда социального страхования, госбюджета в связи с его смертью, если у него есть иждивенцы, то в обязательном порядке будут назначены государственное соцпособие по потере кормильца и социальные выплаты из государственного фонда социального страхования. Эти средства, независимо от того, участвовал он или нет в тушении пожара, будут выплачены», – пояснила Дуйсенова.

Отвечая на вопрос, включат ли Архипова в список погибших при исполнении служебных обязанностей, глава Минтруда сослалась на правительственную комиссию.

«Это решает правительственная комиссия. Я говорю о социальной поддержке», – мотивировала она.

Напомним, 8 июня в Батпаевском лесничестве, входящем в состав Государственного лесного природного резервата «Семей орманы», вспыхнул пожар. К полудню 9 июня площадь горения резко увеличилась до 30 тысяч га, а к вечеру уже превысила 60 тысяч га.

При тушении пожара погибли 14 работников лесничества. Тело еще одного нашли позже, 13 июня.

Глава государства поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших. Из средств фонда «Қазақстан халқына» им будет выплачено по 7 млн тенге, а также по 2 млн тенге на каждого несовершеннолетнего ребенка. 

По факту лесного пожара Генеральная прокуратура начала досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Для расследования причин и обстоятельств гибели работников лесничества при тушении пожара в Государственном лесном природном резервате «Семей орманы» создана специальная правительственная комиссия.

#гибель #Абайская область #МЧС #пожар #лес #Семей орманы #тракторист

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