Бишимбаев обратился в суд

Заключенный экс-министр не согласен с решением о его поощрении в колонии

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Осужденный обратился в суд с заявлением о том, что администрация учреждения уголовно-исполнительной системы не дает ему поощрение, передает корреспондент Kazpravda.kz

Как пояснили в КУИС, согласно действующему законодательству, осужденным не применяется поощрение в случае наличия нарушения порядка отбывания наказания.

«Учитывая, что у данного осужденного имеется одно нарушение, поощрение к нему не применялось. Исковое заявление осужденного судом не удовлетворено», - заявили в комитете уголовно-исполнительной системы.

Ранее адвокат семьи Салтанат Нукеновой Жанна Уразбахова сообщила, где отбывает наказание Бишимбаев. КУИС назвал ложью информацию в соцсетях о побеге из колонии Куандыка Бишимбаева.

Также известно, что бывшая супруга Бишимбаева Назым Кахарман, воспитывающая трех детей, пыталась лишить его родительских прав. Однако судом ей было в этом отказано. Апелляционная коллегия оставила в силе решение суда первой инстанции.

Также сообщалось, что в октябре осудили женщину, обещавшую смягчить приговор Бишимбаеву за 100 млн тенге. Брат убитой Салтанат Нукеновой взыскал с Бишимбаева компенсацию морального вреда.

Напомним, 9 ноября 2023 года Бишимбаев истязал и жестоко убил вою гражданскую жену Салтанат Нукенову, за что получил 24 года колонии строго режима.