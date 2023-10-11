Горняков эвакуировали на шахте "Казахстанская"

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

На шахте "Казахстанская" из-за повышения температуры эвакуировали всех рабочих на поверхность, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Сегодня, 11 октября, на шахте "Кзахстанская" проводились работы по возведению перемычек по локализации пожара, произошедшего 17 августа. В связи с резко возникшим повышением температуры был введен план ликвидации. На поверхность выехали все работники шахты, пострадавших нет", – сообщили в пресс-службе АМТ.

Напомним, 17 августа 2023 года в 10:05 на шахте "Казахстанская" угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. В момент происшествия под землей находились 227 человек.

17 августа через фланговый ствол из шахты на поверхность были выведены 222 работника.

По итогам проведения спасательной операции с 17 по 19 августа найдены тела 5 человек без признаков жизни:

- Слюньков Виталий Владимирович 05.03.1965 г. р., обнаружен 17.08.2023 г.;

- Бургун Виктор Сергеевич 12.09.1966 г. р., обнаружен 18.08.2023 г.;

- Стешин Денис Геннадьевич 13.08.1978 г. р., обнаружен 18.08.2023 г.;

- Халиков Артур Ринатович, 1994 г. р., обнаружен 19.08.2023 г.;

- Старовойт Илья Александрович, 1996 г. р., обнаружен 19.08.2023 г.

Госпитализированы 11 человек.

Семьям погибших и пострадавшим горнякам оказывают помощь. Отмечается, что вопросы оказания положенной помощи семьям погибших взяты на контроль.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".

Президент РК поручил провести всестороннее расследование причин пожара, оказать всю необходимую помощь пострадавшим и провести переговоры с АО "АрселорМиттал Темиртау" относительно неукоснительного обеспечения безопасности персонала.

В связи с произошедшим депутаты Мажилиса выдвинули требование и обратились к генеральному прокурору. Также стало известно, сколько нарушений выявили в ходе последней проверки на шахте "Казахстанская".

В правительстве сообщили, какую помощь окажут погибшим и пострадавшим горнякам и их семьям.