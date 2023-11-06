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Кайрат Боранбаев вышел на свободу. Об этом сообщили в КУИС, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Осужденный К.Боранбаев, которому неотбытая часть лишения свободы заменена наказанием в виде ограничения свободы, был освобожден из мест лишения свободы 6 ноября т.г. и следует к месту отбывания наказания по месту жительства самостоятельно.

Администрация учреждения вручает осужденному предписание о выезде к месту отбывания наказания с указанием маршрута и времени прибытия в службу пробации для постановки на учет и ведения пробационного контроля, куда направляются также характеризующие его материалы", – проинформировали в пресс-службе.

Напомним, в июле 2023 года судебная коллегия по уголовным делам суда города Астаны отменила приговор Кайрату Боранбаеву от 31 марта этого года. Тогда суд приговорил его к 8 годам лишения свободы.

В сентябре 2023 года апелляционная коллегия по уголовным делам суда Астаны окончательно назначила Боранбаеву 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Ранее сообщалось о том, что суд заменил осужденному Кайрату Боранбаеву наказание на ограничение свободы.

Отметим, Боранбаев возместил материальный ущерб в 14,5 млрд тенге в рамках расследования хищения денег при импорте природного газа. В рамках следствия он добровольно возвратил в собственность государства активы более чем на 90 млрд тенге. Боранбаев передал государству гостиничный комплекс Comfort Hotel Astana стоимостью свыше 1,4 млрд тенге. Его компании перечислили в Фонд поддержки инфраструктуры образования более 30 млрд тенге. В собственность государства перешли также ТРЦ, сеть фитнес-клубов, офисные помещения, месторождение, газораспределительная компания и завод Боранбаева.