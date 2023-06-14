Пленарное заседание Мажилиса началось с минуты молчания

Ерлан Кошанов выразил соболезнования семьям и близким погибших от имени всего депутатского корпуса.

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Мажилис на пленарном заседании почтил память погибших от пожаров в Абайской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«В Абайской области случилась трагедия. Последствия пожара привели к потере людей. Это не оставило равнодушным ни одного казахстанца. И в связи с этим 12 июня был объявлен президентом днем общенационального траура. От имени всего депутатского корпуса мы выражаем соболезнования семьям и близким погибших и предлагаю объявить минуту молчания», - сказал спикер Мажилиса Ерлан Кошанов.

Напомним, 8 июня в Батпаевском лесничестве, входящем в состав Государственного лесного природного резервата «Семей орманы», вспыхнул пожар. К полудню 9 июня площадь горения резко увеличилась до 30 тысяч га, а к вечеру уже превысила 60 тысяч га.

При тушении пожара погибли 14 работников лесничества. Тело еще одного нашли позже, 13 июня.

По факту лесного пожара Генеральная прокуратура начала досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

По информации оперативного штаба МЧС РК, сегодня, 14 июня, тушение пожара продолжается.