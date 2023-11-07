Попытки поджога "Семей орманы" расследует полиция

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Уполномоченные органы в ходе рейдовых мероприятий на территории Краснокордонского лесничества Семипалатинского филиала РГУ "ГЛПР "Семей Орманы" обнаружили заготовки для поджога лесного массива, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области Абай.

"28 октября в кварталах № № 172 и 175 были обнаружены 3 шалаша под кронами сосен и несколько шин, 5 ноября аналогичный факт обнаружили в квартале № 1. Все найденные строения незамедлительно демонтировали на месте", - сообщили в ведомстве.

По фактам обнаруженных заготовок управление полиции Семея проводит досудебное расследование.

Отмечается, что расследование уголовного дела взято на контроль прокуратуры области Абай.

Напомним, 8 июня 2023 года в Батпаевском лесничестве, входящем в состав ГЛПР "Семей орманы", вспыхнул пожар. К полудню 9 июня площадь горения резко увеличилась до 30 тысяч га, а к вечеру уже превысила 60 тысяч га.

Пожар удалось локализовать только 14 июня в 21:00.

При тушении пожара погибли 14 работников лесничества. Тело еще одного погибшего – тракториста лесхоза Сергея Архипова – нашли позже, 13 июня.

По факту лесного пожара Генеральная прокуратура начала досудебное расследование по части 3 уголовной статьи "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Под подозрение попало руководство резервата "Семей орманы" и Новошульбинского филиала.

Для расследования причин и обстоятельств гибели работников лесничества при тушении пожара в Государственном лесном природном резервате "Семей орманы" создана специальная правительственная комиссия.

Из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей президент освободил от должности министра по ЧС Юрия Ильина, объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву. Новым главой МЧС РК стал Сырым Шарипханов.