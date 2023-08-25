Работников лесной противопожарной службы переведут в штат природоохранных учреждений

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Искакова Айдана
корреспондент

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан разработало проект о внесении изменений в приказ "Об утверждении Положения о государственной лесной охране", передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото пресс-службы МЧС РК

Документ опубликовали на портале Открытые НПА.

Согласно проекту приказа пункт 5 Положения дополнят новой частью 2. К работникам государственной лесной охраны приравниваются:

1) работники специализированных подведомственных организаций, входящих в систему ведомства уполномоченного органа в области лесного хозяйства (далее – уполномоченный орган), ведающие вопросами охраны, защиты, пользования лесным фондом воспроизводства лесов и лесоразведения;

2) работники противопожарной службы лесных пожарных станций государственных лесовладельцев, функции которых регламентированы Положением о лесной пожарной станции государственного лесовладельца, утвержденным приказом министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 18-02/54 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10408).

В пояснительной записке говорится о том, что поправка разработана в целях приравнивания работников противопожарной службы лесных пожарных станций (ЛПС) природоохранных учреждений (начальники лесных пожарных станций, водители пожарных машин, трактористы-машинисты, радиооператоры, слесари по ремонту пожарных машин, оборудования и аппаратуры, лесные пожарные, наблюдатели пожарно-наблюдательной вышки) к работникам государственной лесной охраны и перевода их из категории внештатных работников в штат природоохранных учреждений для улучшения системы, условий и размеров оплаты их труда.

Данная мера требуется в связи с тем, что указанные работники не входят в штат природоохранных учреждений, при этом они на постоянной основе задействованы на работах по предупреждению и ликвидации лесных пожаров, связанных с рисками угрозы причинения вреда здоровью и жизни.

Напомним, 8 июня 2023 года в Батпаевском лесничестве, входящем в состав ГЛПР "Семей орманы", вспыхнул пожар. К полудню 9 июня площадь горения резко увеличилась до 30 тысяч га, а к вечеру уже превысила 60 тысяч га.

Пожар удалось локализовать только 14 июня в 21:00. При тушении погибли 14 работников лесничества. Тело еще одного погибшего – тракториста лесхоза Сергея Архипова – нашли позже, 13 июня.

По факту лесного пожара Генеральная прокуратура начала досудебное расследование по части 3 уголовной статьи "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Под подозрение попало руководство резервата "Семей орманы" и Новошульбинского филиала.

Для расследования причин и обстоятельств гибели работников лесничества при тушении пожара в Государственном лесном природном резервате "Семей орманы" создана специальная правительственная комиссия.

Из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей президент освободил от должности министра по ЧС Юрия Ильина, объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву. Новым главой МЧС РК стал Сырым Шарипханов.

Только спустя месяц удалось полностью потушить лесной пожар в Абайской области.

 

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