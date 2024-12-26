«Скорбим вместе с братским народом»: Димаш Кудайберген выразил соболезнования

Звезды,Соболезнования
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Венера Баталова
корреспондент

Казахстанский певец Димаш Кудайберген выразил соболезнования родным погибших в авиакатастрофе 25 декабря, передает Kazpravda.kz

Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

«Вчера под Актау произошла ужасная трагедия с самолетом братского для нас Азербайджана. Мы глубоко скорбим вместе с нашими азербайджанскими друзьями. Соболезную семьям и близким погибших. Это невосполнимая утрата, и наши сердца с вами.

Желаем пострадавшим скорейшего выздоровления. Спасибо спасателям, медикам и всем неравнодушным людям, которые делают все возможное, чтобы помочь в этой сложной ситуации», - написал певец на своей странице в instagram.

Напомним, накануне в полдень МЧС сообщило о том, что самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау. 

По данным МЧС, на борту самолета находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Из них 42 – граждане Азербайджана, 16 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

Как сообщалось ранее, в Казахстане создана правительственная комиссия по расследованию причин авиапроисшествия. Представители Азербайджана направились в Казахстан для расследования ЧП.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнование главе Азербайжджана, он также поручил держать на особом контроле работу с пострадавшими гражданами и оказать необходимое содействие правительствам соседних стран.

По данным МЧСв результате происшествия госпитализированы 29 человек, включая 3 детей. По данным Минздрава, на месте происшествия было 4  погибших.

Из доставленных в больницу 15 граждан Азербайджана, 9 граждан России, 2 гражданина Кыргызстана, гражданство 3 человек уточняется.

Тела пассажиров и членов экипажа, погибших в результате крушения самолета, принадлежащего компании «Азербайджанские авиалинии», вблизи города Актау, в ближайшее время будут доставлены в Азербайджан. Об этом говорится в совместном сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям и ЗАО «Азербайджанские авиалинии». 

Ранее стало известно, что жители Мангистау проводили в Москву девять граждан России.

#Димаш Кудайберген #соболезнования #авиакатастрофа

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