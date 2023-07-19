Новое радиотехническое оборудование передали "Семей Орманы"

В акимате отметили, что новое оборудование, в отличие от прежнего, более мощное и долговечное. Оно уже опробовано лесничими и получило положительное отзывы.

Фото пресс-службы акимата области Абай

Государственному лесному природному резервату "Семей орманы" передали радиотехническое оборудование, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области Абай.

Отмечается, что работа по передаче радиооборудования была осуществлена при поддержке Программы развития ООН в Казахстане, и эта помощь будет продолжена и дальше.

"Хочу поблагодарить всех участников пожара. Да, техника изношена. Из-за нехватки и ветхости техники во время пожара мы не смогли локализовать лесной пожар. Простого дрона не было. Для решения всех этих проблем мы будем выполнять необходимую работу. Выражаем благодарность за поддержку программы развития ООН. Мы надеемся и дальше работать вместе", – сказал заместитель акима Абайской области Димитрий Гариков.

В ходе мероприятия 220 аналоговых переносных радиостанций, 110 автомобильных радиостанций, 150 автомобильных антенн были введены в эксплуатацию в государственный лесной природный резерват "Семей орманы".

"На сегодня оснащенность техникой составляет 92%. Более 70% из них изношены. В этом году из республиканского бюджета выделено 1,4 млрд тенге, на которые планируется приобретение 51 единицы пожарной техники, 38 единиц малой пожарной техники, 44 патрульных автомобиля. Считаем, что до конца года будет произведено полное оснащение", – сказал и. о. председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Данияр Тургамбаев.

Также в ходе совещания приказом главы МЧС РК сотрудники резервата были награждены медалью "За отвагу на пожаре".

"У нас, к сожалению, техника очень старая. Из-за этого мы потеряли наших сотрудников. Очень рад, что сегодня привезли новые рации. Кроме того, у нас очень маленькая зарплата. С этого месяца пообещали повысить. Мы уверены, что будут хорошие перемены", – поделился государственный инспектор Биржан Жанбубеков.

В акимате отметили, что новое радиотехническое оборудование, в отличие от прежнего, более мощное и долговечное. Оно уже опробовано лесничими и получило положительное отзывы.

Напомним, 8 июня 2023 года в Батпаевском лесничестве, входящем в состав ГЛПР "Семей орманы", вспыхнул пожар. К полудню 9 июня площадь горения резко увеличилась до 30 тысяч га, а к вечеру уже превысила 60 тысяч га.

Пожар удалось локализовать только 14 июня в 21:00. При тушении погибли 14 работников лесничества. Тело еще одного погибшего – тракториста лесхоза Сергея Архипова – нашли позже, 13 июня.

По факту лесного пожара Генеральная прокуратура начала досудебное расследование по части 3 уголовной статьи "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Под подозрение попало руководство резервата "Семей орманы" и Новошульбинского филиала.

Для расследования причин и обстоятельств гибели работников лесничества при тушении пожара в Государственном лесном природном резервате "Семей орманы" создана специальная правительственная комиссия.

Из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей президент освободил от должности министра по ЧС Юрия Ильина, объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву. Новым главой МЧС РК стал Сырым Шарипханов.

Только спустя месяц удалось полностью потушить лесной пожар в Абайской области.