Новое радиотехническое оборудование передали "Семей Орманы"

Общество
136
Искакова Айдана
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

В акимате отметили, что новое оборудование, в отличие от прежнего, более мощное и долговечное. Оно уже опробовано лесничими и получило положительное отзывы.

Фото пресс-службы акимата области Абай

Государственному лесному природному резервату "Семей орманы" передали радиотехническое оборудование, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области Абай.

Отмечается, что работа по передаче радиооборудования была осуществлена при поддержке Программы развития ООН в Казахстане, и эта помощь будет продолжена и дальше.

"Хочу поблагодарить всех участников пожара. Да, техника изношена. Из-за нехватки и ветхости техники во время пожара мы не смогли локализовать лесной пожар. Простого дрона не было. Для решения всех этих проблем мы будем выполнять необходимую работу. Выражаем благодарность за поддержку программы развития ООН. Мы надеемся и дальше работать вместе", – сказал заместитель акима Абайской области Димитрий Гариков.

В ходе мероприятия 220 аналоговых переносных радиостанций, 110 автомобильных радиостанций, 150 автомобильных антенн были введены в эксплуатацию в государственный лесной природный резерват "Семей орманы".

"На сегодня оснащенность техникой составляет 92%. Более 70% из них изношены. В этом году из республиканского бюджета выделено 1,4 млрд тенге, на которые планируется приобретение 51 единицы пожарной техники, 38 единиц малой пожарной техники, 44 патрульных автомобиля. Считаем, что до конца года будет произведено полное оснащение", – сказал и. о. председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Данияр Тургамбаев.

Также в ходе совещания приказом главы МЧС РК сотрудники резервата были награждены медалью "За отвагу на пожаре".

"У нас, к сожалению, техника очень старая. Из-за этого мы потеряли наших сотрудников. Очень рад, что сегодня привезли новые рации. Кроме того, у нас очень маленькая зарплата. С этого месяца пообещали повысить. Мы уверены, что будут хорошие перемены", – поделился государственный инспектор Биржан Жанбубеков.

В акимате отметили, что новое радиотехническое оборудование, в отличие от прежнего, более мощное и долговечное. Оно уже опробовано лесничими и получило положительное отзывы.

Напомним, 8 июня 2023 года в Батпаевском лесничестве, входящем в состав ГЛПР "Семей орманы", вспыхнул пожар. К полудню 9 июня площадь горения резко увеличилась до 30 тысяч га, а к вечеру уже превысила 60 тысяч га.

Пожар удалось локализовать только 14 июня в 21:00. При тушении погибли 14 работников лесничества. Тело еще одного погибшего – тракториста лесхоза Сергея Архипова – нашли позже, 13 июня.

По факту лесного пожара Генеральная прокуратура начала досудебное расследование по части 3 уголовной статьи "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Под подозрение попало руководство резервата "Семей орманы" и Новошульбинского филиала.

Для расследования причин и обстоятельств гибели работников лесничества при тушении пожара в Государственном лесном природном резервате "Семей орманы" создана специальная правительственная комиссия.

Из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей президент освободил от должности министра по ЧС Юрия Ильина, объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву. Новым главой МЧС РК стал Сырым Шарипханов.

Только спустя месяц удалось полностью потушить лесной пожар в Абайской области.

#акимат #оборудование #пожар #Семей орманы #оснащение

Популярное

Все
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Карагандинские домбристы стали победителями международного этнокарнавала «Иссык-Куль собирает друзей»
Невероятные совпадения по имени, фамилии и году рождения становятся причиной цифровых казусов
Еженедельно в городах и райцентрах Жетысу все желающие могут бесплатно посмотреть фильмы на открытом воздухе
Завершился очередной сезон этнолагеря «Жас қазақ»
В Жамбылской области планируют наладить выпуск комплектующих элементов для ветряных энергоустановок
Трогательную музыкальную встречу с труженицей тыла Марией Сереченко организовали военнослужащие Национальной гвардии РК
В самом центре столицы встроенное в жилой комплекс помещение бизнес-центра оказалось бесхозным и растаскивается на стройматериалы мародерами
Факт организации незаконного игорного бизнеса через социальную сеть TikTok выявили в Шымкенте
Мошенница из Кызылорды заработала 15 млн тенге на «безвозвратных кредитах»
ПДП трех микрорайонов утвердили в Костанае
Ситуация в детской деревне семейного типа «Шанырак» взволновала общественность Атырау
В горном и таежном Катон-Карагайском районе ведут обустройство туристических маршрутов
Стали известны подробности побега экс-генерала Серика Кудебаева
Тиктокершу наказали за танец посреди дороги в Шымкенте
Алматы: курс на плотную застройку?
В области Жетысу выбрали лучших товаропроизводителей
В области Абай сразу несколько крупных коммунальных предприятий подали заявки на повышение тарифов за тепловодоснабжение, канализацию и электроэнергию
Аким Коксуского района области Жетысу ведет неформальный прием граждан во время занятий спортом
Astana Vision: хорошее зрение – наша работа
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Обеспечение безопасности страны – главный приоритет
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
Опасные лекарства из Индии под видом казахстанских хотели поставить в медучреждения РК – видео
Общественнице из Алматинской области выписали штраф за... проведенный по ее инициативе мелкий ремонт уличной дороги
Сегодня некогда забытое древнейшее текстильное искусство – войлоковаляние – поистине переживает ренессанс
У жительницы Петропавловска Ольги Поповой неожиданно для нее самой завелся… второй муж
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
Двенадцать лет в местах лишения свободы проведет бывший капитан КНБ
В Баян-Ульгийском аймаке Монголии прошел IV Малый курултай казахов, проживающих в этой стране. В его работе приняла участие представительная делегация из Казахстана
Казахстан продлевает ограничения на вывоз дизтоплива и бензина автотранспортом
Майора полиции Ержана Абдраманова наградили медалями Министерства по ЧС РК – «За спасение утопающего» и МВД РК – «За вклад в обеспечение правопорядка»
Порты Пакистана представляют большой интерес для продвижения экспорта казахстанской продукции – Жумангарин
В Актобе экс-сотрудник полиции пожаловался на беззаконие и побои
"Трагедии с детьми - последствия отсутствия профилактики на местах", - Динара Закиева
Впервые операцию по трансплантации сердца провели в Шымкенте
В Туркестанской области ребенок скончался от укуса иксодового клеща
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
Дело "Mudarabah Capital": вайнерам Туребаеву и Шерниязову вынесен приговор
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий

Читайте также

Сулейменова посетила розовое озеро в Павлодарской области
Нацстандарт на дорожные фото -видеофиксаторы впервые ввели …
Энциклопедию "Религиозные объекты столицы" презентовали в А…
Незаконную религиозную "школу" с 68 учениками выявили в Тур…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]