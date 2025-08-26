Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Пыльная буря накрыла американский штат Аризона, в результате чего более 40 тысяч домов остались без электричества, работа международного аэропорта Sky Harbor в городе Финикс приостановлена, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

Как сообщает газета New York Times, бури прошлись по центральной части Аризоны вечером 25 августа. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) около 18:30 (06:30 времени Астаны, 26 августа) на час ввело запрет на взлет и посадку в воздушной гавани, а после его снятия посадку и вылет самолетов задержали на 15-30 минут.

По данным Национальной метеорологической службы, около 19:00 по местному времени, 25 августа (07:00 времени Астаны, 26 августа), пыльная буря нависла над городом Блэк-Каньон, к северу от Финикса. Ведомство настоятельно рекомендовало водителям автомобилей воздержаться от поездок в зону действия бури, предупреждая о плохой видимости и сильном ветре со скоростью более 80 км в час. Чуть позднее предупреждение было снято.

Ранее более 100 тыс. человек пострадали из-за тайфуна «Каджики» на китайском южном острове Хайнань. Кроме того, сообщалось о бушующих лесных пожарах на юге Франции, в Канаде и Испании, о рекордной жаре на западе США, и о тайфуне во Вьетнаме.