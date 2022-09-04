Природный пожар в Костанайской области: что известно к этому часу

На 11:00 часов пожар в Костанайской области тушат в 3 населенных пунктах – селах Аманкарагай, Лесное, Озерное, вдоль республиканской трассы М-36, а также на 8 участках лесной зоны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на оперативный штаб Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Пожар тушат 703 человека, 110 единиц техники, 3 воздушных судна, 5 пожарных поездов: МЧС – 58 единиц техники, 359 человек, 2 вертолета с водосливными устройствами (ДЧС Нур-Султана, Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областей, воинская часть 52859 (Караганда); 33 человека личного состава Министерства внутренних дел; 150 человек и 14 единиц техники воинской части 6697 Национальной гвардии; 20 человек личного состава Министерства обороны; 83 человека лесной охраны и 32 единицы техники Лесхоза; 12 человек, 2 единицы техники и 1 воздушное судно КазАвиаЛесохраны; 20 человек и 3 единицы техники местных исполнительных органов; 5 пожарных поездов и 21 человек КТЖ.

На горячую линию поступило 18 звонков информационного характера. 2 психолога ДЧС Костанайской области оказывают экстренную психологическую помощь населению в эвакопункте Аулиекольского района.

В селе Новонеженка силами воинской части 52859 Министерства по чрезвычайным ситуациям развернуто 9 палаток для приема пострадавшего населения.

Акимат Костанайской области прорабатывает вопрос объявления чрезвычайной ситуации местного масштаба.

В 6:50 часов 4 сентября из Алматы в Костанайскую область вылетели 2 вертолета МЧС с водосливными устройствами.

Напомним, 2 сентября 2022 года в 15:10 часов на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства в Аулиекольском районе произошло загорание лесного массива. По последним данным, площадь пожара превысила 43 тысячи гектаров.

В тушении пожаров задействованы 1 332 человека, 159 единиц техники, 5 воздушных судов и 5 пожарных поездов.

С лесных массивов огонь перекинулся на жилой сектор в ряде близлежащих сел. Из четырех сел эвакуировали 1 841 человека. Огнем уничтожено и повреждено 108 строений. Потерявшим жилье при пожарах в Костанайской области построят новые дома.

На месте пожара создан оперативный штаб. Для всех пострадавших от пожара запущена горячая линия.

На этот час известно об одном погибшем и 10 пострадавших.

Расследованием пожаров в Костанайской области занялись специальные прокуроры.