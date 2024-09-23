Команда Telegram начала удалять из поиска весь «проблемный» контент

В мире
74

Об этом сообщил гендиректор Telegram Павел Дуров и призвал пользователей сообщать о незаконном контенте

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сооснователь Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер сможет раскрывать IP-адреса и телефонные номера пользователей по обоснованным запросам соответствующих органов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Он уточнил, что эта мера касается нарушителей правил Telegram и вводится чтобы удержать преступников от злоупотребления внутренним поиском мессенджера.

«Мы разъяснили, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает наши правила, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы», - написал Дуров в своем Telegram-канале, уточнив, что мессенджер обновил условия предоставления услуг и политику конфиденциальности, приведя их к единообразию.

Он также обратил внимание на то, что некоторые пользователи злоупотребляли функцией поиска в Telegram для продажи нелегальных товаров. Однако команда Telegram за последние недели удалила из поиска весь проблемный контент.

«За последние несколько недель специальная команда модераторов с помощью искусственного интеллекта сделала поиск в Telegram намного безопаснее. Весь проблемный контент, который мы выявили в поиске, более не доступен», - добавил Дуров.

Он также призвал пользователей сообщать о незаконном контенте.

Напомним, гендиректора Telegram Павла Дурова задержали вечером 24 августа, когда он прилетел в Париж из Азербайджана. 26 августа французские судебные власти продлили срок его содержания под стражей. 27 августа продлили снова.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что арест был частью «продолжающегося судебного расследования», добавив, что это «ни в коем случае не политическое решение».

В заявлении Telegram говорится, что «абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребления на этой платформе».

На крупнейшем американском маркетплейсе Amazon появились в продаже футболки с призывом отпустить бизнесмена из-под стражи.

28 августа французские власти предъявили Павлу предварительные обвинения в том, что он допустил предполагаемую преступную деятельность в своем приложении для обмена сообщениями, и запретили ему покидать Францию до дальнейшего расследования. Его поместили под судебный контроль с залогом в 5 млн евро и обязательством отмечаться в полиции 2 раза в неделю.

Как информирует SHOT, Дуров остался удовлетворен решением парижского суда о введении судебного надзора. Отмечается, что после заседания он был в хорошем настроении, шутил и улыбался, а также похвалил своего адвоката за профессионализм.

По данным SHOT, защита будет строиться на том, что Дуров не может нести ответственность за действия преступников, которые использовали Telegram. Адвокат намерен утверждать, что Дуров не обязан отвечать за всех преступников, которые воспользовались его детищем, это то же самое, если бы Карла Бенца судили за все аварии с автомобилями. Тогда бы и Тима Кука стоило сделать соучастником Дурова, ведь многие «злодеи» заходили в Telegram с помощью iPhone.

6 сентября Дуров впервые после своего задержания во Франции прокомментировал ситуацию.

13 сентября Павел начал выдачу данных Telegram спецслужбам Франции. По этому случаю всем силовикам Франции рекомендовали возобновить расследования, приостановленные из-за невозможности получить информацию от Telegram.

Также стало известно, что спецслужбы Франции и ОАЭ в 2017 году провели совместную операцию по взлому телефона Павла Дурова.

#Telegram #контент #Павел Дуров

Популярное

Все
YDA Group построила 20 домов для пострадавших от наводнения
Тело бывшего бойца ММА нашли среди мусорных контейнеров в Актау
Президент поздравил женскую сборную по шахматам с победой на Олимпиаде
Казахстан и Узбекистан определили 10 гидропостов на реке Сырдарья
Бухгалтер ясли-сада похитила 15 млн для погашения своих долгов
Уборку урожая завершают в Карагандинской области
Три человека погибли в ДТП в Алматинской области
Шесть человек стали жертвами мощных ливней в Японии
Поезд между Карагандой и Москвой запустят в конце года
Астанинское водохранилище очистили с помощью земснарядов
Когда подключат отопление в Астане
18 передвижных блокпостов выставили на дорогах Карагандинской области
Рабочего насмерть раздробило на предприятии в Актюбинской области
Сестра погибшей в Астане школьницы обвинила полицию в бездействии
Резкое похолодание и снег ожидаются в Казахстане
Мощный снегопад обрушился на ЮАР
Региональные ревкомиссии хотят упразднить в 2026 году
Независимых экспертов начали привлекать для установления инвалидности в Казахстане
Двух тигров из Нидерландов привезли в Казахстан
«Таза Қазақстан»: как реализуется экопрограмма в Алматы
Труба пока не готова
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
Завод COCA-COLA открыли в Шымкенте
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Либо атом, либо веерные отключения
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Обеспечение атомной энергетики необходимыми кадрами – очень важный процесс - Национальный ядерный центр РК
Рекордные 6 000 бегунов участвовали в Shymkent Marathon
Угнанные или списанные на металлолом авто предлагают некоторые автосалоны в ЗКО
Принцип «слышащего государства»
О кадрах атомной промышленности и радиационной безопасности
Сколько получили казахстанские пенсионеры в сентябре
Дело Мырзахметова: Антикор возвратил государству дополнительно 7 млрд тенге
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Перекресток улиц Бараева и Валиханова временно перекроют в Астане
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Канцлер Германии ответил на вопросы студентов Maqsut Narikbayev University
Токаев: С ФРГ достигнуты договоренности по проектам общей стоимостью $55 млрд
Какие документы были подписаны на бизнес-форуме Казахстана и Германии
Как проверить сертификат качества на продукцию и услуги halal
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Культурная волна набирает силу
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
Конституционный суд рассмотрел более 7 тыс. обращений
Роберт Кеннеди снялся с президентской гонки в пользу Трампа
Школьники и льготники смогут ездить без карточек в автобусах Астаны

Читайте также

Президентом Шри-Ланки стал лидер оппозиции Диссанаяке
Мощный снегопад обрушился на ЮАР
Шесть человек стали жертвами мощных ливней в Японии
Из Ливана за полчаса выпустили по Израилю более 80 реактивн…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]