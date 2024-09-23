Команда Telegram начала удалять из поиска весь «проблемный» контент

Об этом сообщил гендиректор Telegram Павел Дуров и призвал пользователей сообщать о незаконном контенте

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сооснователь Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер сможет раскрывать IP-адреса и телефонные номера пользователей по обоснованным запросам соответствующих органов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Он уточнил, что эта мера касается нарушителей правил Telegram и вводится чтобы удержать преступников от злоупотребления внутренним поиском мессенджера.

«Мы разъяснили, что IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает наши правила, могут быть раскрыты соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы», - написал Дуров в своем Telegram-канале, уточнив, что мессенджер обновил условия предоставления услуг и политику конфиденциальности, приведя их к единообразию.

Он также обратил внимание на то, что некоторые пользователи злоупотребляли функцией поиска в Telegram для продажи нелегальных товаров. Однако команда Telegram за последние недели удалила из поиска весь проблемный контент.

«За последние несколько недель специальная команда модераторов с помощью искусственного интеллекта сделала поиск в Telegram намного безопаснее. Весь проблемный контент, который мы выявили в поиске, более не доступен», - добавил Дуров.

Он также призвал пользователей сообщать о незаконном контенте.

Напомним, гендиректора Telegram Павла Дурова задержали вечером 24 августа, когда он прилетел в Париж из Азербайджана. 26 августа французские судебные власти продлили срок его содержания под стражей. 27 августа продлили снова.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что арест был частью «продолжающегося судебного расследования», добавив, что это «ни в коем случае не политическое решение».

В заявлении Telegram говорится, что «абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребления на этой платформе».

На крупнейшем американском маркетплейсе Amazon появились в продаже футболки с призывом отпустить бизнесмена из-под стражи.

28 августа французские власти предъявили Павлу предварительные обвинения в том, что он допустил предполагаемую преступную деятельность в своем приложении для обмена сообщениями, и запретили ему покидать Францию до дальнейшего расследования. Его поместили под судебный контроль с залогом в 5 млн евро и обязательством отмечаться в полиции 2 раза в неделю.

Как информирует SHOT, Дуров остался удовлетворен решением парижского суда о введении судебного надзора. Отмечается, что после заседания он был в хорошем настроении, шутил и улыбался, а также похвалил своего адвоката за профессионализм.

По данным SHOT, защита будет строиться на том, что Дуров не может нести ответственность за действия преступников, которые использовали Telegram. Адвокат намерен утверждать, что Дуров не обязан отвечать за всех преступников, которые воспользовались его детищем, это то же самое, если бы Карла Бенца судили за все аварии с автомобилями. Тогда бы и Тима Кука стоило сделать соучастником Дурова, ведь многие «злодеи» заходили в Telegram с помощью iPhone.

6 сентября Дуров впервые после своего задержания во Франции прокомментировал ситуацию.

13 сентября Павел начал выдачу данных Telegram спецслужбам Франции. По этому случаю всем силовикам Франции рекомендовали возобновить расследования, приостановленные из-за невозможности получить информацию от Telegram.

Также стало известно, что спецслужбы Франции и ОАЭ в 2017 году провели совместную операцию по взлому телефона Павла Дурова.