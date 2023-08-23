Международных экспертов привлекли к расследованию аварии на шахте "Казахстанская"

Происшествия
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Казахстанские эксперты приступят к работе в ближайшее время. Также ждут прибытия специалистов из России и Германии.

Фото пресс-службы акимата Карагандинской области

Ряд экспертиз назначен в рамках расследования аварии на шахте "Казахстанская" Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау". Их будут проводить казахстанские и международные организации. Об этом сообщили в пресс-службе акимата Карагандинской области, передает Kazpravda.kz.

Члены спецкомиссии рассказали об организации работы.

"На сегодня, согласно распоряжению, создано 7 подкомиссий. Будет изучаться работа различных систем, в том числе позиционирования, составление плана ликвидации аварии, соответствие технического состояния конвейеров и горных выработок требованиям проектно-технической и нормативной документации и др. Будем производить опрос свидетелей, очевидцев. Задача – установить причины возникновения и развития пожара", – сказал заместитель председателя комиссии Муса Танабаев – заместитель председателя Комитета промышленной безопасности МЧС РК.

По его словам, назначено 7 экспертиз: работы изолирующих самоспасателей "Горняк", автоматической системы контроля рудничной атмосферы, пожарно-техническая и др. Необходимо получить заключение по ленточному полотну конвейера, где произошло возгорание.

Казахстанские эксперты приступят к работе в ближайшее время. Также ждут прибытия специалистов из России и Германии.

Сейчас задача – потушить пожар. Однако пока никто не может сказать, сколько на это уйдёт времени.

"Работают пять отделений. Условия крайне тяжёлые: высокая температура, местами, куда люди могут доходить, порядка 65 градусов. Не все выработки пройдены по породе, а ещё и по углю, соответственно, пожар принял развитие. На данный момент в четырёх точках сдерживаем пожар. Исходя из сложившейся ситуации и имеющегося опыта, принято решение об изоляции сети горных выработок путём возведения гипсовых перемычек. Со вчерашнего дня мы начали работу по этому плану. На сегодня материалы в шахту доставлены, идёт возведение инженерных сооружений для изоляции пожара", – пояснил первый заместитель директора карагандинского филиала ТОО "РЦШ ПВАСС" Геннадий Силинский.

Он добавил, что количество перемычек будет корректироваться в зависимости от ситуации.

Для работы горноспасателей обеспечены все условия. На сегодня больше 600 работников шахты переведены на другие предприятия Угольного департамента. Оставшиеся занимаются обеспечением жизнедеятельности шахты и оказывают необходимую помощь военизированным спасателям.

Напомним, 17 августа 2023 года в 10:05 на шахте «Казахстанская» угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. В момент происшествия под землей находились 227 человек.

17 августа через фланговый ствол из шахты на поверхность были выведены 222 работника.

По итогам проведения спасательной операции с 17 по 19 августа найдены тела 5 человек без признаков жизни:

- Слюньков Виталий Владимирович 05.03.1965 г. р., обнаружен 17.08.2023 г.;

- Бургун Виктор Сергеевич 12.09.1966 г. р., обнаружен 18.08.2023 г.;

- Стешин Денис Геннадьевич 13.08.1978 г. р., обнаружен 18.08.2023 г.;

- Халиков Артур Ринатович, 1994 г. р., обнаружен 19.08.2023 г.; 

- Старовойт Илья Александрович, 1996 г. р., обнаружен 19.08.2023 г.

В больнице на лечении находятся 11 человек.

В аварийном забое продолжается полная ликвидация пожара.

Семьям погибших и пострадавшим горнякам окажут помощь. Отмечается, что вопросы оказания положенной помощи семьям погибших взяты на контроль. 

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".

Президент РК поручил провести всестороннее расследование причин пожара, оказать всю необходимую помощь пострадавшим и провести переговоры с АО "АрселорМиттал Темиртау" относительно неукоснительного обеспечения безопасности персонала.

В связи с произошедшим депутаты Мажилиса выдвинули требование и обратились к генеральному прокурору. Также стало известно, сколько нарушений выявили в ходе последней проверки на шахте "Казахстанская".  

В Правительстве сообщили, какую помощь окажут погибшим и пострадавшим горнякам и их семьям.  

 

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