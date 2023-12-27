Главные события уходящего года: Что запомнилось больше всего?

Портал Kazpravda.kz представляет подборку событий, которые оставили след в истории 2023 года. Год Кролика принес немало как радостных, так и печальных новостей.

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Два траура за год Фото: Kazpravda.kz

Казахстан дважды за год объявлял общенациональный траур – 12 июня из-за трагедии в Абайской области и 29 октября из-за гибели горняков в Карагандинской области. 8 июня в результате крупного пожара в Батпаевском лесничестве погибло 14 лесничих. Как тогда заявил глава государства, угроза была недооценена. На фоне произошедшего, 10 июня был освобожден от должности глава МЧС Юрий Ильин. ЧС обнажила массу проблем в гражданской обороне и лесном хозяйстве.

Уходящий год был омрачен двумя трагедиями, унесшими десятки жизней на казахстанских шахтах. В августе на угледобывающем предприятии «АрселорМитталТемиртау» - шахте «Казахстанская» - погибло 5 горняков, в октябре взрыв на шахте Костенко унес жизни 46 человек. Президент поручил проверить предприятие, трагедия поставила вопрос ребром о добросовестности инвестора, собственника «АрселорМитталТемиртау» - индийского магната Лакшми Миттала.

Уход Миттала из Казахстана

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После череды трагедий на шахтах, депутаты и общественники потребовали его ухода. Правительство и АrcelorMittal провели 11 раундов переговоров, в ходе которых договорились передать АО «АрселорМиттал Темиртау» Казахстану. Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев назвал соглашение «мега-сделкой».

Государство снизило стоимость активов с $3,5 млрд до $286 млн; из госбюджета не было потрачено ни одного тенге; новый инвестор возьмет обязательства перед материнской компанией ArcelorMittal по погашению краткосрочного займа в размере $250 млн и долгосрочного займа в размере $450 млн в течение 4 лет. Кроме того, ArcelorMittal перечислил 16 млрд тенге в фонд «Қазақстан халқына». Предприятие было переименовано в QARMET.

Политическая гонка – 6 партий прошли в Мажилис

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Крупными политическими событиями года в стране стали выборы акимов районов и городов областного значения, а также внеочередные выборы в Мажилис и маслихаты. Парламентские выборы прошли 19 марта. Они заставили изрядно понервничать и опытных политиков, поскольку исход баталий был непредсказуем. В Мажилис впервые за долгие годы вошли 6 партий – Аmanat, «Ауыл», «Ак жол», НПК, Respublica, ОСДП.

Выборы акимов проходили 5 ноября в пилотном режиме в 42 районах и трех городах областного значения – их перечень был утвержден маслихатами областей. С результатами можно ознакомиться здесь.

18 секунд разделили многих казахстанцев от льготного авто

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В феврале за рекордно короткий срок - 18 секунд (!!!) - прошел прием заявок на льготное автокредитование. В тот день многие казахстанцы пожаловались на то, что сайт автокредитования завис. Как пояснил оператор проограммы – Фонд развития промышленности, за 18 секунд был заполнен список желающих получить машины по льготной программе.

В 2023 году также прошла легализация иностранных авто. Этот вопрос был чувствительным для многих казахстанцев. По данным на ноябрь, легализовано более 237 тысяч иностранных автомобилей. 31 декабря этот процесс будет завершен. Еще в этом году на дорогах республики было отмечено увеличение количества китайских автомашин и зарубежных электромобилей.

Жаркий июнь и странный ноябрь

Фото: Kazpravda.kz

Начало лета запомнилось казахстанцам аномальной жарой. В некоторых регионах температура побила рекорд столетней давности. Но это еще не все. Казахстанцев удивил теплый ноябрь и малоснежный декабрь, а также резкие температурные перепады. Как отмечают синоптики, за всю историю этот ноябрь стал одним из экстремально теплых.

Засушливое лето и дождливый сентябрь принесли немало хлопот и убытков фермерам. Часть урожая осталась на полях несобранной. Элеваторы были переполнены, а транспортные проблемы и сложившаяся ситуация вкупе привели к резкому скачку цен на муку в нескольких регионах страны.

Без отопления мерзли в квартирах

Фото: Kazpravda.kz

В 2023 году жители нескольких городов переживали за то, как пройдет отопительный сезон, будет ли свет и вода. В Темиртау десятки многоэтажек были без электричества, в Талдыкоргане из-за взрыва местной котельной многие дома оставались без тепла. В Экибастузе обострялись проблемы с отоплением. Риддер пережил ЧС регионального масштаба. И это не весь перечень городов, где пришлось мерзнуть в квартирах.

«Тяжелый урок мы извлекли из всего, что случилось. Надо сказать большое спасибо гражданам нашей страны в целом и жителям соответствующих городов за проявленное терпение и понимание. Но испытывать это терпение и понимание бесконечно ни в коем случае нельзя. Поэтому будем принимать меры», – заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Павлодарскую область. Вопрос теплоснабжения и обновления инфраструктуры стоит на контроле у госорганов.

Дело Бишимбаева: Шокирующее убийство в ресторане

Фото: Kazpravda.kz

9 ноября в ресторане Астаны после избиения скончалась супруга экс-министра национальной экономики Салтанат Нукенова. По подозрению в убийстве был задержан ее муж Куандык Бишимбаев, ранее судимый за коррупцию. В отношении Бишимбаева возбуждено дело по убийству, совершенному с особой жестокостью. Президент РК поручил МВД держать дело Бишимбаева на особом контроле, заявив, что закон един для всех.

Смерть Салтанат Нукеновой всколыхнула общественность, стала триггером, подняла вопрос о нетерпимости к бытовому насилию и неотвратимости наказания. В Казахстане запустили петицию, прошли флешмобы против насилия.

Борьба с олигополией

Фото: Акорда

Было принято много важных законов. Один из них выделим отдельно, это закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов», он был подписан 12 июля. В октябре указом президента был образован Комитет по возврату активов генеральной прокуратуры РК.

Как сообщал в интервью нашей газете генпрокурор Берик Асылов, на сегодня возвращено активов на один триллион тенге, в том числе из-за рубежа – на 589 миллионов долларов США. Из них за этот год более чем на 300 миллиардов тенге, в том числе из-за рубежа – свыше 14 миллионов долларов. Государству отошли незаконно приватизированные объекты топливно-энергетического комплекса в системе КТЖ, акции АО «Алматинский завод тяжелого машиностроения», санаторий «Казахстан», сотни тысяч гектаров земли и другие ценные активы.

Безвизовый режим с Китаем

Фото: Kazpravda.kz

С 10 ноября казахстанцы могут находиться в Китае до 30 дней без оформления визы. При этом безвизовый режим не даёт права на трудоустройство, учёбу и миссионерскую деятельность. Документ не распространяется на посещение Гонконга и Макао. Политолог Талгат Калиев в комментарии нашему изданию отметил, что это соглашение открыло двери в Китай для всех казахстанцев.

Победы в спорте

Фото: qaz365.kz

Побед в спорте было немало. Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина стала финалисткой Australian Open, а также выиграла два турнира серии WTA 1000 на турнирах в Индиан-Уэллсе (США) и Риме (Италия).

Впервые в истории казахстанского тенниса Анна Данилина стала победительницей турнира Большого шлема в смешанном парном разряде на Открытом чемпионате США (US Open).

На День независимости казахстанцев порадовал боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов. Он одержал 18-ю досрочную победу в ММА и 6-ю в UFC.