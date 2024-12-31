Главные события - 2024: чем казахстанцам запомнился уходящий год

Дайджест Kazpravda.kz напоминает читателям о том, какие политические, культурные и социальные преобразования произошли в стране в 2024 году

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Нацфонд - детям»: поступили первые накопления

По программе «Национальный фонд - детям» в ЕНПФ начислены первые целевые требования (детям в возрасте до 18 лет) и первые целевые накопления на целевые накопительные счета (детям, которым в 2024 году исполняется 18 лет).

С 1 января 2024 года участниками программы стали все дети – граждане Казахстана, не достигшие совершеннолетия по состоянию на конец 2023 года.

Общее количество участников программы - 6 919 131 ребенок (дети, рожденные с 1 января 2006 г. по 31 декабря 2023 г., включительно). Из них 304 815 участникам в 2024 году исполняется 18 лет (дети, рожденные с 1 января 2006 г. по 31 декабря 2006 г., включительно). Всем им за прошедший год из Национального фонда начислена одинаковая сумма в размере 100 долларов и 52 центов США.

Алматы снова трясет

По данным МЧС, сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 23 января в 00:09 алматинского времени было зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 264 км на юго-востоке от Алматы на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения 15.1. Магнитуда MPV 6.7. Координаты эпицентра 41.32° с.ш. 78.61° в.д. Глубина 65 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы - 5 баллов, Шымкент - 2 балла.

В связи с землетрясением в Алматы на базе Центра управления в кризисных ситуациях МЧС в оперативном порядке был создан и функционирует республиканский оперативный штаб по ликвидации ЧС с привлечением служб гражданской защиты под руководством министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майора Сырыма Шарипханова.

Затем на совещании по вопросам обеспечения сейсмической безопасности глава государства Касым-Жомарт Токаев подверг критике слабое материально-техническое оснащение системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Это касается как сети сейсмического мониторинга, так и обеспечения спасателей современными оборудованием, техникой и экипировкой.

Смена правительства

6 февраля 2024 года 43-летний Олжас Бектенов стал премьер-министром Казахстана. Соответствующий указ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Олжас Бектенов занимал должность руководителя Администрации президента. В новом кабинете министров 17 глав ведомств сохранили свои должности, сменились только четыре министра.

фото: пресс-служба правительства

Большая вода

Паводок 2024 года стал крупнейшим в Казахстане за последние 80 лет. Тысячи людей остались без жилья, а разрушенная в результате стихии инфраструктура потребовала масштабного восстановления. Но в результате четкой координации и слаженной работы между государственными структурами, гуманитарными организациями и частным сектором правительству удалось минимизировать последствия бедствия и оперативно оказать помощь пострадавшим.

Правительством в текущем году была оказана всемерная помощь гражданам, чье имущество пострадало в результате паводков 2024 года. В регионах проведены работы по строительству и восстановлению домов, социальных объектов и инфраструктуры.

Так, единовременная социальная помощь в размере 100 МРП предоставлена 36 455 семьям на общую сумму 13,3 млрд тенге. Компенсации в размере до 150 МРП выплачены 21 876 семьям на сумму 9,9 млрд тенге. На территориях подтопления, где в т.г. было установлено чрезвычайное положение, выплата адресной социальной помощи автоматически продлилась на IIІ квартал без проведения обследования участковой комиссией материального положения семей. В результате этого решения 3,6 тыс. семьям назначена выплата АСП на сумму 655,7 млн тенге.

В пострадавших в период паводка регионах комиссиями было обследовано 19 359 подтопленных домов и дачных строений, являющихся единственным жильем граждан. В целях обеспечения их жильем на рынке недвижимости приобретено 5 767 объектов недвижимости. Ремонтные работы завершены в 9 156 домах, или на 100%. Всего на эти цели было выделено 54,7 млрд тенге. Также в короткие сроки для населения построено 2 680 индивидуальных жилых домов на 64 млрд тенге.

Из резерва правительства в текущем году выделено 42,5 млрд тенге.

Новое время

С 1 марта 2024 года в Казахстане был установлен единый часовой пояс. Ранее на территории страны действовали два часовых пояса UTC+5 и UTC+6. Большая часть республики за исключением западных регионов, находится в зоне UTC+6. Им пришлось перевести стрелки часов на один час назад. Перейти на единый часовой пояс в Казахстане предложили казахстанские ученые и эксперты, которые вошли в рабочую группу по вопросам исчисления времени.

Рабочая группа была создана в феврале 2023 года в связи с неоднократными обращениями казахстанцев о переходе на наиболее благоприятный часовой пояс. Группой был изучен международной опыт, в ходе чего установлено, что единый часовой пояс действует в 175 странах мира, тогда как более чем в одном часовом поясе живут всего 22 государства.

Эксперты также отметили как положительный факт, что установление единого часового пояса устранит временные барьеры между жителями разных регионов нашей страны, улучшит координацию транспортных и других коммуникаций, благоприятно скажется на ведении бизнеса, взаимодействии государственных органов и экстренных служб.

Перевод на единый часовой пояс обсудили в правительстве Казахстана. Для обновления данных в общедоступной базе данных часовых поясов для Казахстана МЦРИАП известил заинтересованные международные организации.

коллаж Павла Цедилина

Закон Салтанат: как дело Бишимбаева повлияло на казахстанское общество

Жестокое убийство Нукеновой вызвало большой резонанс в обществе. В период досудебного расследования президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил МВД держать дело Бишимбаева на особом контроле.

Согласно обвинительному акту, 8 ноября 2023 года Куандык Бишимбаев и Салтанат Нукенова были на одном из концертов в столице, где между ними произошла ссора. Конфликт продолжился в принадлежащем семейству Бишимбаевых ресторане, где нетрезвый гражданский супруг жестоко избил Нукенову. Кадры избиения прокуроры показали суду присяжных. От полученных травм Нукенова скончалась, врачи «скорой помощи» констатировали ее смерть 9 ноября 2023 года. Помимо статьи «Убийство с особой жестокостью», Бишимбаеву вменяют статью «Истязание».

Рассматривать дело Бишимбаева было решено судом присяжных, состав которых определился перед началом главного судебного разбирательства. Учитывая повышенный общественный интерес к судебному разбирательству в отношении Бишимбаева, Верховный суд принял решение транслировать в прямом эфире открытые судебные заседания по данному делу.

На первом судебном заседании Куандык Бишимбаев заявил, что не признает вину и подчеркнул, что не намеревался совершать убийство с особой жестокостью.

Вторым подсудимым стал брат Бишимбаева Бахытжан Байжанов. Его обвиняли по статьям: «Укрывательство преступления» и «Недонесение о преступлении». Родственник главного фигуранта не смог определить, виновен он или нет, поскольку, по его словам, не понимал, что Салтанат умирает или умерла.

13 мая в Астане вынесли приговор Куандыку Бишимбаеву. Экс-министра нацэкономики приговорили к 24 годам лишения свободы. Его родственника Бахытжана Байжанова признали виновным в укрывательстве преступления и назначили ему 4 года лишения свободы. Адвокаты осужденных подали на апелляцию, они пытались изменить приговор, переквалифицировав предъявленные статьи.

Позже на апелляционном суде Куандык Бишимбаев выразил мнение, что «правда никому не нужна», а Байжанов сказал, что его осудили незаконно. Приговор Бишимбаеву оставили без изменений. Аналогичное решение принято и в отношении его родственника Бахытжана Байжанова.

2 августа в межрайонный суд по гражданским делам Астаны поступил иск Айтбека Амангельды к Куандыку Бишимбаеву о взыскании морального вреда. В гражданском иске брат убитой заявил о понесенных нравственных страданиях, ухудшении здоровья, потере работоспособности в результате трагического события. Родители погибшей отказались от взысканий в пользу истца.

Также он заявил о понесенных расходах по оплате юридических услуг в рамках уголовного дела. Эти требования были признан мотивированы вступившим в законную силу обвинительным приговором по делу об убийстве.

Отметим, что правозащитник Айтбек Амангельды основал фонд памяти Салтанат Нукеновой, призванный оказывать помощь жертвам домашнего насилия.

А с 16 июня вступил в силу подписанный президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым закон об ужесточении наказания за насилие в отношении детей и женщин, именуемый в народе как «Закон Салтанат».

Эта история не оставила равнодушными многих знаменитостей. Дело заставило население по-другому расставить приоритеты, поскольку семейное насилие долгое время оставалось болезненной раной казахстанского общества.

Долгожданное «золото» Елдоса Сметова

Всего на Игры-2024 смогли квалифицироваться 80 казахстанских атлетов в 25 видах спорта. Спортсмены РК завоевали семь медалей. Единственное «золото» в актив записал дзюдоист Елдос Сметов, ставший лучшим в категории до 60 килограммов.

Трижды казахстанцы поднимались на вторую ступень пьедестала. С «серебром» завершили Олимпиады гимнаст Нариман Курбанов, борец греко-римского стиля Демеу Жадраев (до 77 килограммов) и боксер Нурбек Оралбай (до 80 килограммов).

Третьими на Олимпиаде стали Назым Кызайбай (бокс, до 50 килограммов), стрелки Александра Ле и Ислам Сатпаева (смешанные командные соревнования) и дзюдоист Гусман Кыргызбаев.

фото: НОК

Триумфаторы Паралимпиады

Наши герои-паралимпийцы переписали спортивную летопись страны, завоевав в столице Франции сразу девять медалей – две золотые, три серебряные и четыре бронзовые. До этого лучший результат казахстанскими параатлетами был достигнут на Паралимпиаде-2020 в японском Токио, когда наши соотечественники выиграли пять медалей (одну золотую, три серебряные и одну бронзовую).

В этот раз победителями летних Паралимпийских игр стали: Давид Дегтярев, поднявшийся на высшую ступень пьедестала почета в парапауэрлифтинге, причем он стал первым в Казахстане двукратным чемпионом Паралимпийских игр (первая награда завоевана в Токио), а также Акмарал Науатбек, которой не было равных в парадзюдо. Серебряных наград удостоились Еркин Габбасов (стрельба), Нурдаулет Жумагали (параплавание) и Ергали Шамей (парадзюдо). Ну и, наконец, с бронзовыми наградами на родину вернулись Дастан Мукашбеков (паралегкая атлетика, толкание ядра), а также парадзюдоисты Даяна Федосова, Зарина Раифова и Журкамырза Шукурбеков.

коллаж: Минтуризма

ВИК-2024

V Всемирные игры кочевников, прошедшие в столице с 8 по 13 сентября, собрали около 2 500 спортсменов из почти 90 стран мира.

Соревнования проходили по 97 дисциплинам. Национальная сборная Казахстана завоевала 43 золотых, 32 серебряных и 37 бронзовых медалей, заняв первое место в общекомандном зачете. Призовые места также заняли спортсмены из 33 стран.

Иностранные гости прилетели в столицу Казахстана на концерт своего кумира – Димаша Кудайбергена.

фото: Ассоциация национальных видов спорта

Ядерной энергетике – быть!

Референдум по строительству АЭС войдет в историю как из одна из самых продолжительных кампаний.

Всего в голосовании приняли участие 7 820 204 или 63,66% граждан. Число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум – 5 561 937 или 71,12% принявших участие в голосовании. Число граждан, проголосовавших за отрицательное решение вопроса, вынесенного на референдум – 2 045 271.Число бюллетеней, признанных недействительными – 130 267.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, реализовав масштабные политические преобразования, задан новый вектор демократического развития страны. Конституционная реформа позволила переформатировать ключевые институты власти и тем самым создать устойчивую политическую систему. Основу этой системы составляют открытость и справедливость, эффективность и конкурентность, и, главное, принцип служения именно народу, а не узкой прослойке людей, далеких от интересов страны.

По его словам, благодаря этим ценностям в общественно-политической жизни произошли фундаментальные сдвиги.

«Ярким свидетельством этого стали итоги референдума по строительству АЭС. Более 70% граждан проголосовали за строительство атомной станции. Это решение подтвердило, что в судьбоносных ситуациях наша нация выбирает прогресс. Один из ключевых постулатов нашей государственной политики – «разные мнения – единая нация». В целом, проблема нарастающего энергодефицита крайне актуальна для нашей страны. Если своевременно ее не решить, то она будет тормозить развитие нашей экономики и снижать качество жизни граждан», – сказал глава государства.

Цена благотворительности

Также недавно стало известно, что АФМ проводит расследование в отношении активистки волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат. Она подозревается в хищении свыше 1,7 млрд тенге, собранных для помощи пострадавшим от весенних паводков, а также на гуманитарную помощь жителям Палестины.

С санкции суда элитная недвижимость в Астане в Akbulak Riviera, Highvill Ishim Gold, «Көк Жайлау» (включая парковочные места), Sensata Plaza, а также в коттеджном городке Vela Village, автомобили Mercedes-Benz S450, Mercedes-Benz EQE 500, Lexus LX-600, Haval, приобретенные на деньги, полученные преступным путем, арестованы.

В ходе обысков по месту жительства Перизат Кайрат также обнаружены и изъяты дорогостоящая техника, одежда, обувь, ювелирные изделия, сумки известных мировых брендов, таких как Cartier, Graff, Rolex, Bulgari, Gucci, Louis Vuitton, Versace, Chopard, Hermes, Dolce & Gabbana, Prada и др., приобретенные на средства, собранные на благотворительность.

Изъятое имущество приобщено к делу и признано вещественными доказательствами. Дальнейшую судьбу изъятых предметов определит суд.

фото: instagram.com/01pk/

Трагедия в Талгаре

В начале октября в Алматинской области был убит подросток Шерзат Болат. По подозрению в умышленном убийстве арестованы восемь человек и трое – по недонесению о преступлении. Родные подростка требуют справедливого приговора убийцам, а также открытого суда над ними.

После убийства подростка был подожжен дом его семьи, он полностью сгорел. Затем был похоронен дядя Шерзата Болата, который по предварительным данным, совершил суицид и в переписке по WhatsApp попросил похоронить рядом с племянником. В соцсетях содержание записки и ее подлинность подвергли сомнению.

Отец Шерзата Болата был задержан после того, как во время похорон своего родственника вел себя агрессивно.Ранее стало известно, что на Каржаубая Нурымова завели уголовное дело.

Ранее генпрокурор взял на контроль дело о поджоге дома потерпевших по делу об убийстве подростка в Талгаре.

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса сообщил, что до конца года полиция завершит уголовное дело по резонансному убийству.

Авиакатастрофа в Актау

25 декабря самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау. По данным МЧС, на борту азербайджанского самолета находилось 67 человек, включая 5 членов экипажа. Из них 42 – граждане Азербайджана, 16 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана. Погибло 38 человек, выжило 29 граждан. Все казахстанцы погибли, среди них был ребенок. Позже стало известно, что азербайджанское воздушное судно пыталось зайти на посадку в аэропорт города Грозный.

Жители Мангистауской области быстро откликнулись на призыв. Они вызвались помочь выжившим при крушении пассажирского лайнера Azerbaijan Airlines близ аэропорта Актау. Активисты и выстроились в очередь, чтобы принять участие в донорской акции.

В Казахстане была создана правительственная комиссия по расследованию причин авиапроисшествия. Работа с пострадавшими гражданами и оказание необходимого содействие правительствам соседних стран находилась на особом контроле главы государства.

Президент поручил предствить к государственным наградам наиболее отличившихся граждан, проявивших мужество и высокий профессионализм в ходе ликвидации последствий крушения самолета.